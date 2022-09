Versicherer und Rückversicherer müssen für Naturkatastrophen in Deutschland nach Daten ihres Verbands in diesem Jahr schon mit rund drei Milliarden Euro geradestehen. Das erste Halbjahr 2022 sei damit bereits ein überdurchschnittliches gewesen, sagte der Chef des Gesamtverbands der Versicherer (GDV), Jörg Asmussen, am Dienstag in Berlin.