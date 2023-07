Die Bundesnetzagentur hat vier Flächen für Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee für insgesamt 12,6 Milliarden Euro versteigert. Das teilte die Behörde am Mittwoch nach der ersten Auktion dieser Art mit. Sie erklärte, 90 Prozent der Einnahmen würden zur Senkung der Stromkosten verwendet werden. Jeweils fünf Prozent würden in den Meeresnaturschutz und die Förderung einer umweltschonenden Fischerei fließen.