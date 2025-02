Die Zahlen sind deutlich: In Thüringen waren im Januar 72.500 Menschen ohne Arbeit und damit 4.500 mehr als im Dezember. In Sachsen-Anhalt gab es 91.800 Arbeitslose und damit 6.000 mehr als im Vormonat. Die meisten Arbeitslosen hier in Mitteldeutschland wurden in Sachsen registriert mit über 149.000. Das waren 9.000 mehr als im Dezember.