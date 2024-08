Weniger Geburten Zahl der Kinderläden in Deutschland seit 2010 halbiert

14. August 2024

Schon seit einigen Jahren werden in Deutschland immer weniger Kinder geboren. Nach einer Ausnahme im Jahr 2021, hat sich dieser Trend in den vergangenen zwei Jahren sogar noch verstärkt. Das macht sich auch bei Betreibern von Läden für Baby- und Kinderbedarf deutlich bemerkbar. Seit 2010 hat sich die Anzahl der Kinderläden in Deutschland halbiert. Neben allgemeinen Kostensteigerungen liegt das auch an einem deutlich veränderten Einkaufsverhalten.