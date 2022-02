Einfach die Arbeit statt in fünf nur in vier Tagen erledigen und dafür einen Tag frei. Das sieht Dr. Sigrun Trognitz, Geschäftsführerin beim Allgemeinen Arbeitgeberverband der Wirtschaft für Sachsen-Anhalt, kritisch. Aus Arbeitgebersicht sei das nicht so einfach: "Weil die Produktionsprozesse und Arbeitsprozesse zum Teil auf fünf, sechs oder sieben Tage ausgelegt sind. Somit müsste die Produktivität eines jeden Arbeitnehmers im gleichen Verhältnis steigen, um in kürzerer Zeit das gleiche Ergebnis zu erreichen."