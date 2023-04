Viessmann-Verkauf Habeck geht von sinkenden Preisen für Wärmepumpen aus

Der Verkauf seiner Klimatechnik-Sparte an ein US-Unternehmen durch den Heizungshersteller Viessmann könnte zu sinkenden Preisen für Wärmepumpen führen. Davon geht jedenfalls Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck aus. Außerdem könnten weitere Investitionen von US-Unternehmen in Deutschland folgen, sagte der Grüne-Politiker am Mittwoch. Die Verkaufspläne zeigten das Wachstumspotenzial klimafreundlicher Technologien, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit Blick auf das Geschäft.