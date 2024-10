Der 21-jährige Xuan (Name von der Redaktion geändert) aus Vietnam lebt seit Anfang August in Berlin, um eine Ausbildung als Fachkraft für Gastronomie zu bestreiten. Sein Arbeitgeber hat selbst eine vietnamesische Zuwanderungsgeschichte. Obwohl Xuans Ausbildungsvertrag eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden vorschreibt, musste der junge Mann nach eigenen Angaben im Schnitt 66 Stunden pro Woche im Restaurant schuften. Nach einem Monat erhielt er dafür 419 Euro in bar als Ausbildungsvergütung statt, wie vertraglich festgelegt, 1.100 Euro. Für sein Zimmer muss er monatlich 350 Euro Miete zahlen. Dazu kommen Kosten für Telefon, Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmittel, Bankgebühren und Lebensmittel und dergleichen.

"Ich bekomme pro Woche einen freien Tag, von dem ich aber erst einen Tag vorher erfahre. Ich habe das Gefühl, dass mich mein Arbeitgeber wie eine Person behandelt, die hier illegal lebt", berichtet Xuan noch vor wenigen Tagen dem MDR. Inzwischen hat er seine Kündigung erhalten.

21-Jähriger protestiert mit Ein-Mann-Demo gegen seine Ausbeutung

Dass Xuans Chef so schamlos gegen den Ausbildungsvertrag verstoßen hat, legt nahe, dass dieser davon ausgeht, dass sich seine vietnamesischen Azubis kaum wehren können. Als Arbeitgeber spekuliert er offenbar darauf, dass sich die jungen Vietnamesen nicht mit deutschen Gesetzen auskennen, jeden Ärger vermeiden wollen und unter dem Druck stehen, nicht versagen zu dürfen. "Als ich neu war", sagt Xuan, "erzählten mir die anderen Azubis von ähnlichen Erfahrungen. Allerdings hatten sie nicht den Mut, den Arbeitgeber darauf anzusprechen. Sie haben es einfach akzeptiert".

Xuan wollte nicht akzeptieren, dass er ausgebeutet wird. Mutig demonstrierte er mit einem selbstgeschriebenen Protestplakat vor seinem Ausbildungsbetrieb, bis die Polizei darauf aufmerksam wurde. Die Beamten befragten daraufhin den Arbeitgeber. Am Abend meldete sich die Person, die den Ausbildungsplatz vermittelt hatte, und drohte, dass der Arbeitergeber den Azubi vor Gericht zu bringen würde. Das ist nun zwei Wochen her. Was die Polizei weiter unternimmt, kann Xuan nicht sagen. Er muss nun dringend einen neuen Ausbildungsbetrieb finden, um weiter in Deutschland bleiben zu können.

Bildrechte: privat

Gastronomie-Azubi Xuan wendete sich auch an die Industrie- und Handelskammer in Berlin. Von dort erhielt er die Mitteilung, dass sein Ausbildungsvertrag ungültig sei. Der Vertrag sei von der Person, die darin als Ausbilder genannt wird, unrechtmäßig abgeschlossen worden. Eine nähere Erklärung gab die IHK ihm nach eigenen Angaben nicht.

Laut Xuan kam noch eine brisante Erkenntnis für ihn hinzu: Als Ausbilder war der Mann im Vertrag benannt, der ihm diese Stelle vermittelt hatte. Dabei war dieser nicht mal Angestellter im Betrieb und konnte ihn somit gar nicht anlernen. Xuan habe ihm eine Vermittlungsgebühr von 6.000 Euro bezahlt. Der Vermittler biete seine Dienstleistungen über Facebook an und vietnamesische Sprachschulen, Vermittlungsagenturen sowie Privatpersonen könnten bei ihm problemlos Ausbildungsplätze erwerben. "Mein Vermittler hat enge Verbindungen zu mehreren vietnamesischen Betrieben in Berlin und bringt Azubis aus Vietnam in die Restaurants, die im Gegenzug günstige Arbeitskräfte erhalten", erklärt der 21-Jährige. Dass die Auszubildenden ausgebeutet werden sollten, sei für Xuan augenscheinlich Teil des Deals.

In einer Facebook-Gruppe habe Xuan auch noch erfahren, dass zwei weitere angehende Azubis seines Betriebes eine Nachricht von der IHK bekommen hatten, da ihre Ausbildungsverträge ungültig seien. Beide sind noch in Vietnam, ihre Ausbildungspläne vorläufig gescheitert. Erst wenn sie einen anderen Ausbildungsbetrieb gefunden haben, können sie ein neues Visum für Deutschland beantragen.

Die IHK Berlin will sich auf Nachfrage des MDR zum konkreten Fall nicht äußern und verweist darauf, dass grundsätzlich keine Auskünfte zu konkreten Angelegenheiten ihrer Mitgliedsunternehmen möglich seien. Stefan Mathews, Bereichsleiter für die Ausbildungsberatung der IHK Berlin, schreibt der Redaktion Wirtschaft und Ratgeber: "Es gehört aber zu unseren wesentlichen Aufgaben, die Ausbildung nach den Regeln des Berufsbildungsgesetzes zu überwachen. Wenn Ausbildungsverhältnisse aus welchen Gründen auch immer abgebrochen werden, bemühen wir uns, bei Bedarf die Auszubildenden in andere Unternehmen zu vermitteln."

Ob Xuan schnell genug einen neuen Ausbildungsbetrieb findet, wird sich zeigen. Dass sein mutmaßlich unseriös agierender Vermittler ihm weiterhelfen wird, glaubt der junge Mann jedenfalls nicht.

Als Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Anfang dieses Jahres in Hanoi eine Kooperationsvereinbarung zur Anwerbung vietnamesischer Fachkräften unterzeichnete, erklärte er, es gehe darum, "bürokratische Hürden zu beseitigen und auch dafür zu sorgen, dass die Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen, fair behandelt werden".

Dass dies oft nicht der Fall ist, belegt eine aktuelle Studie der Freien Universität Berlin, die unter anderem die Perspektiven von aus Vietnam eingewanderten Fachkräften und Auszubildenden thematisiert. Dafür haben die Wissenschaftlerinnen qualitative Daten aus Gesprächen in Deutschland und Vietnam gesammelt und individuelle Fallgeschichten dokumentiert.

Die Studienautorinnen sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Erwerbszuwanderung aus Vietnam häufig unter wirtschaftlich schwierigen Bedingungen stattfindet. Demnach würden Auszubildende aus Vietnam regelmäßig Opfer von Ausbeutung, wodurch ihre Integration zu scheitern drohe.

Auszubildende müssen sich für ihre Ausbildung in Deutschland verschulden

Junge Vietnamesinnen und Vietnamesen aus wirtschaftlich schwächeren Familien verbinden mit einer Ausbildung und einem Job in Deutschland die Aussicht auf ein besseres Leben. Zahllose in Vietnam ansässige Agenturen, die über die nötigen Netzwerke im Ausland verfügen, bieten dafür ihre Hilfe an. Diese Netzwerke funktionieren vor allem über die Zusammenarbeit mit Vietnamesen, die in den Zielländern leben und die Bedarfe der Arbeitgeber vor Ort gut kennen. Vietnamesische Agenturen treten aber auch gezielt mit deutschen Personalvermittlungsagenturen in Kontakt.