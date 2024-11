Der Volkswagen-Konzern hält an seinen Plänen für Fabrikschließungen in Deutschland fest. VW-Markenchef Thomas Schäfer sagte der "Welt am Sonntag", VW müsse Kapazitäten verringern und sich an die neuen Realitäten anpassen. Wenn von Werken die Rede sei, gehörten die Komponentenstandorte und die Fahrzeugwerke dazu.