Volkswagen-Gewinn bricht um ein Drittel ein

Trotz der Branchenschwäche peilt der VW-Konzern in diesem Jahr ein Umsatzwachstum an. So sollen die Erlöse auf Konzernebene um bis zu fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert zulegen. VW-Chef Oliver Blume rechnet damit, dass sich die operative Umsatzrendite in einer Spanne von 5,5 bis 6,5 Prozent bewegen wird und damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bleibt. Herausforderungen ergeben sich laut VW vor allem aus einem Umfeld politischer Unsicherheit, zunehmenden Handelsbeschränkungen und geopolitischen Spannungen.

Investitionen in Verbrenner soll sinken

Nach einer Phase erhöhter Investitionen will Europas größter Autobauer seine Ausgaben in den kommenden Jahren deutlich kürzen. Wie Finanzchef Arno Antlitz sagte, sollen von 2025 bis 2029 insgesamt rund 165 Milliarden Euro in neue Anlagen, Technik und Software gesteckt werden. Die Wolfsburger hatten für die vorangegangene Fünfjahresperiode von 2024 bis 2028 noch rund 180 Milliarden Euro verplant.

Wir werden das Hochfahren unserer Batteriesparte weiter an das Marktumfeld anpassen. Arno Antlitz VW-Finanzchef