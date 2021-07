Vonovia und Deutsche Wohnen Größter Übernahmeplan auf deutschem Wohnungsmarkt gescheitert

Allein in Mitteldeutschland kämen bei der Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen mehr als 60.000 Wohnungen unter ein Dach, bundesweit wären es bis zu 510.000. Dazu kommt es erst einmal nicht, trotz der Genehmigung vom Bundeskartellamt ist die Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia erst einmal gescheitert – und zwar an den Deutsche-Wohnen-Aktionären. Während der Deutsche Mieterbund erleichtert durchatmet, kündigt Vonovia im Prinzip einen weiteren Übernahmeversuch an.