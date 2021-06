Die Konkurrenz durch Wohnungsgenossenschaften, kommunale und private Vermieter verhindere, dass Vonovia freie Hand habe, hieß es aus Bonn. Selbst in der Hauptstadt, wo Deutsche Wohnen und Vonovia mit 150.000 Wohnungen zusammen auf zehn Prozent Marktanteil kommen, gehörten gut doppelt so viele Mietwohnungen städtischen Wohnungsgesellschaften. Rund 20.000 Wohnungen will der börsennotierte neue Branchenriese an das Land Berlin verkaufen, um Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen. Deutschlandweit habe die an der Börse notierte Vonovia kaum zwei Prozent aller Mietwohnungen.