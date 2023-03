Korruptionsverdacht Razzia beim Immobilienkonzern Vonovia

Ermittler der Staatsanwaltschaft Bochum haben Büros des Immobilienriesen Vonovia durchsucht. Wie eine Sprecherin der Behörde MDR AKTUELL mitteilte, fand die Razzia in vier Bundesländern statt, darunter auch in Sachsen. Insgesamt seien 40 Objekte durchsucht worden. Dabei seien vier Haftbefehle vollstreckt worden.

Die Ermittlungen richten sich den Angaben zufolge gegen mehrere Vonovia-Mitarbeiter und weitere Personen. Ihnen würden Bestechlichkeit und Bestechung, Untreue und Betrug vorgeworfen. Geschädigt worden sei neben Vonovia ein in Süddeutschland ansässiger Wettbewerber.



Nach bisherigen Ermittlungen hatten Mitarbeiter bei der Auftragsvergabe bestimmte für Vonovia tätige Unternehmen bevorzugt und dafür als Gegenleistung Geld oder Sachleistungen erhalten. Zu diesem Zweck sollen auch Leistungsverzeichnisse manipuliert worden sein, um den beauftragten Unternehmen die Abrechnung tatsächlich nicht erbrachter Leistungen zu ermöglichen.



Ein Vonovia-Sprecher sagte MDR AKTUELL, das Unternehmen kooperiere vollumfänglich mit den Behörden. "Heute haben die Ermittlungsbehörden bei uns Unterlagen eingesehen, da zum Schaden von Vonovia offenbar der Verdacht von mutmaßlich problematischen Vorgängen bei der Vergabe von Aufträgen an Nachunternehmer besteht", teilte das Unternehmen mit. Den Ermittlern werde der Zugang zu den notwendigen Unterlagen gewährt. Der Konzern sei sehr an einer schnellen und umfassenden Klärung der Vorwürfe interessiert.