Das Nationale Bargeldforum drängt deshalb auf eine gesetzliche Regelung, Preise zu runden . Das soll verpflichtend für alle sein, sagt Ralph Rotzler und fordert außerdem eine europaeinheitliche Regelung. Doch wie genau könnte die aussehen? Das Nationale Bargeldforum schlägt das sogenannte kaufmännische Runden vor: "Alle Preise werden, wenn die Rechnung zu bezahlen ist, auf 0 oder 5 Cent gerundet. An den Preisen ändert sich nichts, nur der Betrag, den ich an der Kasse zu bezahlen habe, wird je nach Ziffer am Ende entweder auf- oder abgerundet."

An der Ladenkasse würden dann beispielsweise statt 4,99 Euro 5 Euro fällig, bei 1,02 Euro müsste nur 1 Euro gezahlt werden. In anderen europäischen Ländern werden diese Rundungsregeln übrigens bereits angewendet: in den Niederlanden etwa oder in Finnland.