Im Gegenzug fordern IG Metall und Betriebsrat Garantien für Standorte und Beschäftigung. So verlangen sie, die von VW im September gekündigte Beschäftigungssicherung wieder in Kraft zu setzen. Dies solle sowohl für die sechs westdeutschen Werke mit 125.000 Mitarbeiter in Niedersachsen und Hessen als auch für die drei Standorte in Sachsen (Zwickau, Chemnitz, Dresden) gelten. Die VW-Beschäftigungssicherung schließt betriebsbedingte Kündigen bisher aus.