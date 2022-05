Was sind Investitionsgarantien? Mit Investitionsgarantien sichert die Bundesregierung Investitionen von deutschen Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern ab. Kommt es etwa zu Enteignungen oder Krieg im Investitionsland, kann die Regierung diplomatisch intervenieren oder den Konzern entschädigen. Das Bundeswirtschaftsministerium betont auf seiner Website allerdings, die Investitionen müssten in ihren "menschenrechtlichen Auswirkungen unbedenklich sein".

Volkswagen steht bei seinen China-Geschäften vor allem wegen seiner Aktivitäten in Xinjiang in der Kritik. Zwar will VW nach "Spiegel"-Informationen nicht in das dortige umstrittene Werk investieren, sondern in andere Fabriken in China. Das Ministerium weigere sich dennoch, für das neue Projekt zu bürgen. Die Anträge hätten einen Bezug zu einer Betriebsstätte in Xinjiang, zumindest lasse sich der Bezug nicht ausschließen, erklärte das Ministerium laut "Spiegel".