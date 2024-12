Glockengeläut und Bengalfeuer als Zeichen des Protests

Frust in der Belegschaft

VW fordert zehn Prozent Lohnkürzung

Nächste Tarifrunde am 9. Dezember

Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen drohen flächendeckende Warnstreiks. In allen Werken werde in nächster Zeit die Produktion temporär auf Eis liegen, kündigte IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger in Wolfsburg an. Mit symbolischem Glockenschwingen markierte die IG Metall demonstrativ das Ende der Friedenspflicht und stellte damit die Weichen für Arbeitskämpfe. Medienberichten zufolge könnte es bereits an diesem Montag zu ersten Warnstreiks kommen.

Glockengeläut und Bengalfeuer als Zeichen des Protests

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt Gleich zweimal ließ die Gewerkschaft die Friedenspflicht demonstrativ abklingen: am Abend zunächst in Wolfsburg mit Glockenläuten in Sichtweite der Konzernzentrale, wenig später noch einmal in Zwickau mit rotem Bengalfeuer. Die IG Metall sprach von etwa 300 Teilnehmern in Wolfsburg. Auch in Zwickau versammelten sich Hunderte bei Punsch und Bratwurst vor dem Werkstor, um ihre Streikbereitschaft zu demonstrieren.



Der Frust in der Belegschaft sei groß, erklärte Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Mit der Möglichkeit für Warnstreiks gebe es nun ein Ventil, "um Dampf abzulassen". Sie rechne daher mit großem Zuspruch in den zehn deutschen Werken, wenn die ersten Aktionen anstehen. Gröger sprach von "Warnstreiks, die das Unternehmen nicht übersehen kann".

Worten sollen "Taten" folgen