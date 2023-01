Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr trotz Ukraine-Krieg, Inflation und anhaltender Lieferprobleme gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt anhand einer ersten Schätzung bekanntgab, stieg das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Jahr 2021 um 1,9 Prozent. Die Präsidentin des Statistikamtes, Ruth Brand, sagte, die deutsche Wirtschaft habe sich trotz "der tiefen Verwerfungen in Folge des Ukraine-Kriegs" insgesamt gut behauptet.

Vor allem Verbraucherinnen und Verbraucher kurbelten die Konjunktur mit höheren Konsumausgaben an. Das Plus bei den Konsumausgaben lag nach Angaben des Bundesamtes für Statistik bei 4,6 Prozent. Zudem investierten Unternehmen mehr Geld in Ausrüstungen wie Maschinen und Fahrzeuge. Hohe Preise und der Materialmangel bremsten dagegen die Industrieproduktion und den Bau.