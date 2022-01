Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2021 um insgesamt 2,7 Prozent gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, hat sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach dem Corona-Tief des Vorjahres wieder etwas erholt. Allerdings: Den Konjunktureinbruch von 4,6 Prozent aus dem Jahr 2020 konnte der Zuwachs nicht wettmachen.

Demnach fiel das Wachstum geringer aus als lange erwartet. "Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2021 stark abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen", sagte Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes. Das Vorkrisenniveau sei in den meisten Wirtschaftsbereichen so noch nicht in Sicht. Auch die privaten Konsumausgaben reichten längst noch nicht wieder die Werte vor der Pandemie heran.