Verteidigungsausgaben Sollten Rüstungsfirmen stärker besteuert werden?

Bildrechte: Christoph Trautvetter

Aber: "Das ist relativ aufwändig und würde, weil die Rüstungsindustrie in Deutschland vergleichsweise klein ist und die meisten Rüstungsgüter in den USA, in Frankreich, in anderen Ländern produziert werden, nur wenige Hundert Millionen Euro an Einnahmen bringen pro Jahr", eklärt Trautvetter. Das sei für den Aufwand, der da entstehe, vergleichsweise wenig.