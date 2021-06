Waldgipfel in Wörlitz Klöckner will Waldbesitzer für Klimaschutz belohnen

Deutschlands Wälder spielen als CO2-Speicher beim Klimaschutz eine wichtige Rolle. Landwirtschaftsministerin Klöckner kündigte deshalb bei einem Besuch in Sachsen-Anhalt ein Förderprogramm an. In Wörlitz findet am Mittwoch der Waldgipfel statt.