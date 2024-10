"Also, wenn Menschen mit Bargeld an der Kasse bezahlen, muss das Geld, was der Handel vereinnahmt, ja abtransportiert und bearbeitet und bei der Bundesbank eingezahlt werden. Und all das machen Dienstleister. Auch im Auftrag der Banken. Sie übernehmen die Hauptkassenfunktionen und Serviceleistungen und befüllen – was wir Verbraucher dann alle sehen – Bankautomaten für die Banken", erklärt Paulick