Das Interesse an Autogas ist gesunken. Sind deshalb die Preise für Autogas, also LPG, so hoch? Weil die Nachfrage so gering ist, dass die wenigen Verbraucher alle Kosten der Produzenten decken müssen? Stefan Fellmann ist etwas ratlos. "Im Prinzip müsste es viel billiger sein. Ich vergleiche das immer mit den Italienern. In Italien war immer so im Schnitt derselbe Preis wie in Deutschland." In Italien liege der Preis aktuell aber bei 0,65 € pro Liter, während er in Deutschland über einen Euro liege.