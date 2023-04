Tatsächlich, betont Günther, sei man in Leuna sparsam. Rund 90 Prozent des entnommenen Wassers würden so oft wiederverwertet wie möglich gereinigt und dann zurück in die Saale gegeben. Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt bestätigt, dass der gewerbliche Wasserverbrauch spürbar gesunken sei. Doch das liege vor allem am Kohle- und Atomausstieg. Dadurch werde weniger Kühlwasser für Kraftwerke benötigt. Das reiche an Einsparungen aber nicht aus. "Wie wir die klimatischen Entwicklungen in den letzten Jahren verfolgen, halten wir es für dringend geboten, dass in allen Nutzungssegmenten weiter gespart wird, also alle Effizienzpotenziale gehoben werden."