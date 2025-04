Laut Reindl gehen zwischen 10 und 20 Prozent der Wassermenge durch kleine Leckagen verloren. In Einzelfällen seien es sogar 30 Prozent, sagt Reindl. Das klingt dramatisch viel. Reindl sagt, es betreffe in der Regel alte Rohrnetze, bei denen Trinkwasser unentdeckt in der Erde versickere.

Was das Problem vergrößert: Die Belastung der Rohre hat zuletzt zugenommen. Das liege vor allem am Schwerlastverkehr, sagt Martin Weyand vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft: "Wir haben große Tieflader, die mit einer großen Last über die Straßen in den Innenstädten fahren." Diese Erschütterungen habe man in den vergangenen Jahrzehnten nicht gehabt, weil es solch große Fahrzeuge nicht gegeben habe. Sie trügen dazu bei, dass die Belastung innenliegender Rohre viel stärker sei.