Machbarkeitsstudie Fast eine Milliarde Euro für 1.100 km Wasserstoffleitungen nötig

Grüner Wasserstoff wird durch Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt. Dabei wird Wasser mit Hilfe von Strom in Wasser- und Sauerstoff aufgespalten. Bei diesem Verfahren entstehen keinerlei Klima-Emissionen in Form von CO2. Im Idealfall fallen keine Treibhausgas-Emissionen an.



Grauer Wasserstoff wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Dabei wird entweder Strom aus Kohlekraft verwendet oder direkt Erdgas unter Hitze in Wasserstoff und CO2 aufgespalten. Wird so eine Tonne Wasserstoff produziert, entstehen zudem zehn Tonnen CO2.



Blauer Wasserstoff ist im Prinzip grauer, denn er wird mit Hilfe von fossilen Brennstoffen erzeugt. Der Unterschied: Das bei der Wasserstoff-Erzeugung frei werdende Kohlendioxid wird abgeschieden und gespeichert (CCS, Carbon Capture and Storage). Es wird nicht in die Atmosphäre entlassen.



Türkiser Wasserstoff wird mit der Spaltung von Methan in Wasser- und Kohlenstoff hergestellt. Der Kohlenstoff ist hier fest und nicht gasförmig wie beim CO2. Die Spaltung wird thermisch erzeugt, das Verfahren benötigt einen Hochtemperatur-Reaktor. Damit es klimaneutral ist, muss die Energie dafür auch aus erneuerbarem Strom kommen.