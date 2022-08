Fragen und Antworten Wasserstoff als Energie- und Hoffnungsträger

Auf der Erde kommt Wasserstoff (chemisches Symbol: H) nicht in Reinform vor, sondern nur in Verbindung mit anderen Elementen, vor allem mit Sauerstoff, nämlich als Wasser (H2O). Als Grundstoff für die chemische Industrie wird Wasserstoff schon lange verwendet, etwa zur Herstellung von Ammoniak, einer Ausgangsbasis für Düngemittel. Als Energieträger zur Stromerzeugung kommt Wasserstoff etwa in Autos mit Brennstoffzellen zum Einsatz.

Der entscheidende Vorteil von Wasserstoff ist, dass er praktisch unbegrenzt vorhanden ist – allerdings in der Regel in Form von Wasser. Auch entstehen bei der Verbrennung keine Schadstoffe, sondern ebenfalls nur Wasser.



Für die Gewinnung von reinem Wasserstoff durch die Aufspaltung von Wassermolekülen (Elektrolyse) wird allerdings relativ viel elektrische Energie benötigt. Für einen klimaneutralen Einsatz ist es wichtig, dass diese Energie aus regenerativen Quellen gewonnen wird. Nur dann handelt es sich um sogenannten "grünen" Wasserstoff.



Die Menge des regenerativ erzeugten Stroms in Deutschland reicht aber bisher bei weitem nicht einmal, um den normalen Stromverbrauch zu decken, der zudem durch E-Mobilität, Wärmepumpen und die Elektrifizierung von Industrieprozessen deutlich ansteigen wird. Während der Wasserstoffproduktion geht zudem noch viel Energie verloren, so dass häufig die direkte Verwendung von Ökostrom wirtschaftlicher ist.