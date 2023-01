Die Möglichkeiten für Wasserstoff wachsen nach Einschätzung des Geschäftsführers der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland (EMMD), Jörn Heinrich Tobaben, derzeit in die Höhe. Die Folgen des Ukrainekriegs, Energiesouveränität und der Klimawandel, hätten dem Thema Wasserstoff auch in der mitteldeutschen Region eine neue Bedeutung gegeben.

In ihrem Kernraum mit den Städten Bitterfeld Halle, Leuna, Zeitz und Leipzig und den Chemieparks existiere schon seit DDR-Zeiten ein etabliertes Pipelinesystem. Damit gäbe es eine Wasserstoffinfrastruktur, die sehr leistungsfähig sei. Ein Großteil der schon beachtlichen Wasserstoffproduktion werde auch in der Region verbraucht, in ganz überwiegendem Maße als Rohstoff für die ansässige Chemieindustrie. Der Energiepark Bad Lauchstädt, der geplante Elektrolyseur sowie der vorgesehene Windpark seien wesentliche Elemente eines großen Industrieprojektes.