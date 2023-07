Noch länger unklar dürfte aber bleiben, mit welchen Mengen an grünem Wasserstoff überhaupt zu rechnen wäre. Dass es Importe in größerem Stil brauche, hatte die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm schon 2021 dem MDR gesagt: "Es ist davon auszugehen, dass wir auch in Zukunft einen großen Teil unserer Energie importieren", per Pipeline oder Schiff aus der ganzen Welt.