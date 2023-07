Wegen ihrer Instabilität kommen H-Atome so gut wie nie einzeln und selbst das als Paar etwas stabilere H2-Molekül auf der Erde nur gebunden vor – etwa an Sauerstoff als Wasser, genauer als Wasserstoffoxid, das sich so aber nicht noch einmal oxidieren, also verbrennen lässt: Wasser brennt eben nicht.



Als relativ reines Gas ist Wasserstoff unsichtbar, geruchlos und leicht entzündlich, unter bestimmten Bedingungen geradezu explosiv. Jeder kennt wohl noch die Knallgas-Probe aus dem Chemie-Unterricht als Nachweis von Wasserstoff. Das wirft natürlich auch einige Sicherheitsrisiken auf.



Um diese zu mindern und Wasserstoff sicher nutzbar und transportabel zu machen, muss er extrem gekühlt und verflüssigt werden, stark verdichtet oder gebunden. Das ist alles technisch machbar, aber aufwendig.