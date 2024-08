Energiewende Wasserstoff-Netz kurz vor Abnahme durch Bundesnetzagentur

Projektleiterin Cornelia Müller-Pagel ahnte schon damals: Für das Gesamtnetz wird es einer der ersten Abschnitte: "Und wir werden auch die ersten sein, die tatsächlich Wasserstoff durch eine Bestandsleitung durchbringen, um dann auch zu wissen, was der Betrieb für Herausforderungen bringt", sagt sie nun. Die Grundlagen, die sie hier schafften, also auch die technischen Erfahrungen, würden allen Netzbetreibern, die sich am Wasserstoff-Kernnetz beteiligen, dienlich sein, sagt Müller-Pagel voraus.