Das Speichermaterial von Unternehmer Uwe Pahl sieht simpel aus. Es handelt sich um kleine Eisenkugeln, die in seiner Firma Ambartec in Behältern stehen. Wenn jemand in Zukunft bei Pahl Wasserstoff bestellt, bekommt er im Container diese Kugeln geliefert. Am Zielort macht sich Pahl dann eine chemische Eigenschaft des Eisens zunutze. Es reagiert mit Wasser, wobei Wasserstoff entsteht.



"Dort, wo der Wasserstoff benötigt wird, gebe ich Wasserdampf hinein", erklärt Pahl. "Das Eisen möchte oxidieren. Das ist ja ein natürlicher Prozess", sagt er. "Das Eisen nimmt sich aus dem H2O, was Wasserdampf ist, das O heraus. Und wenn ich dem H2O das O wegnehme, bleibt also Wasserstoff übrig."