Auch aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der Märkte im Freistaat hatte die Landesregierung in Sachsen schon weit im Voraus detaillierte Festlegungen für solche Großveranstaltungen getroffen. Trotz verschiedener Einschränkungen soll auf allen Corona-Eskalationsstufen die Durchführung von Märkten möglich sein. In Sachsen-Anhalt sieht die aktuell gültige Corona-Verordnung sogar vor, Weihnachtsmärkte für den Publikumsverkehr bis auf eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen ohne Auflagen zu öffnen. In Thüringen wird nach aktueller Auskunft des Thüringer Gesundheitsministeriums nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss für Weihnachtsmärkte die 2G-Reglung gelten. Dann wären die Märkte mit bestimmten Ausnahmen nur für Geimpfte und Genesene zugänglich.**