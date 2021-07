Erst vor wenigen Wochen eröffnete in Dresden die neue Chipfabrik von Bosch – hier sollen auch Mikrochips für die Autoindustrie hergestellt werden. Doch die Kapazität kann auch im Bosch-Werk nur sukzessive hochgefahren werden. Die Herstellung von Computerchips ist äußerst komplex. Bildrechte: dpa

Auf der einen Seite stand also ein enormer Nachfrageschub – auf der anderen stehen fast komplett ausgelastete Fertigungsstätten – die meisten davon in Asien.



Die bestehenden Fabriken können nicht einfach mehr produzieren: "Eine moderne Halbleiter-'Fab' kann sich nicht leisten, 50 Prozent Überkapazität zu haben", erklärt Kleinhans weiter, sie müsse immer am Auslastungslimit laufen. "Also 80 bis 90 Prozent sind normal." Die Nachfrage sei mittlerweile so groß, dass sie die Fertigungskapazitäten weltweit übersteige.