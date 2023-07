Auf die im Mai bundesweit knapp 43.000 neu zugelassenen reinen E-Autos entfielen laut KBA nur 921 auf Sachsen, 509 auf Thüringen und 446 auf Sachsen-Anhalt. In den anderen ostdeutschen Flächenländern sieht es ähnlich aus. Zum Vergleich: In NRW, Bayern und Baden-Württemberg waren es zusammen 24.000 neue E-Autos. Was sind die Gründe für das starke Gefälle?

Patrick Plötz vom Fraunhofer-Institut für Systemforschung führt das vor allem auf die deutlich geringere Kaufkraft im Osten zurück. Er sagte MDR AKTUELL, bei E-Autos handele es sich fast ausschließlich um höherpreisige Neuwagen. Da fehle im Osten einfach häufig das Geld.



Die Verkaufszahlen nach Herstellern in diesem Jahr belegen die relativ hohen Preise für Elektroautos: Spitzenreiter sind VW mit knapp 50.000 und Tesla mit gut 37.000 verkauften Wagen in den ersten fünf Monaten. Dahinter folgen Mercedes mit etwa 20.000 und BMW mit knapp 15.000 Neuzulassungen. Bei den Zulassungszahlen in deutschen Großstädten schafft es neben dem Sonderfall Berlin nur Leipzig in die Top 10.



Außerdem wurden zum Jahreswechsel die Förderprämien für Autos mit Elektroantrieb gesenkt oder für Hybridautos sogar gestrichen. In Kombination mit hohen Strompreisen sind das weitere Negativpunkte.