Alternde Bevölkerung und frühe Rente Wie Mitteldeutschland dem drohenden Arbeitskräfterückgang begegnet

26. Februar 2025, 16:20 Uhr

Die Bevölkerung in Mitteldeutschland wird immer älter. Laut einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung dürfte die Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen bis 2040 um fast 16 Prozent zurückgehen. Für den Arbeitsmarkt bedeutet das nichts Gutes, denn viele wollen auch früher in Rente gehen. In Thüringen und Sachsen-Anhalt wird gegengesteuert.