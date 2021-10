Eineinhalbtausend Unternehmerinnen und Unternehmer könnten sich durchaus von dem Vorwurf der Juso-Chefin Jessica Rosenthal angesprochen fühlen. Denn so viele Ausbildungsbetriebe weniger gab es 2019 im Vergleich zum Vorjahr. Das ist ein Rückgang um 0,4 Prozent. So steht es im Berufsbildungsbericht des Bildungsministeriums. Diese Zahl gibt Rosenthal also recht.