Weselsky wies Kritik am Streik-Termin zurück. Es gebe nie einen günstigen Zeitpunkt. Dass man den Streik einen Tag vorher angekündigt habe, gebe jedem die Gelegenheit, Reisepläne noch umzustellen. Zudem habe man sich für einen Arbeitskampf in der Woche entschieden, da am Wochenende noch Ferienverkehr zu erwarten sei. Nach GDL-Angaben wird der Güterverkehr bereits ab heute 19 Uhr bestreikt. Die Streiks im Personenverkehr sollen in der kommenden Nacht 2 Uhr beginnen. Ersatz-Fahrpläne will die Bahn so schnell es geht zur Verfügung stellen.