Ostdeutschland ist Vorreiter beim Ausbau der Windräder gewesen. Durch die einstige Großfelderwirtschaft der DDR-Landwirtschaft gibt es genügend große Flächen. Vor allem in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg wurden viele Windräder aufgebaut, bevor die heutigen Abstandsregeln gültig waren.

Wenn man über die neue Autobahn durch das Harzer Vorland um Quedlinburg und Wenigerode fährt oder auf der Ostseeautobahn zwischen Prenzlau und Greifswald unterwegs ist, sieht man Wälder von Windrädern. Ganz im Gegensatz zu den Kammlagen in Bayern oder des Schwarzwaldes, obwohl dort sicher auch genug Wind weht. Neben Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg die Länder mit den meisten Windrädern. Flächenstaaten wie Bayern und Baden-Württemberg ( allerdings auch Sachsen ) hängen weit hinterher. Nur langsam bewegt sich in diesen Ländern etwas. Es besteht die reale Gefahr, dass Ostdeutschland nach der verlängerten Werkbank nun auch noch eine "Verspargelung" erlebt, während in Bayern und Baden-Württemberg durch großzügige Abstandsregeln beim Windkraftausbau verschont bleibt.

Da wir uns aber nun als Land auf den Weg gemacht haben, bis zur Mitte des Jahrhunderts nacheinander aus Atom, Kohle und Gas auszusteigen, kommt man um den Ausbau Erneuerbarer Energien wie Windkraft und Photovoltaik nicht herum. Die Bundesregierung rechnet mit einem notwendigen Zubau von jährlich 2.000 Windrädern. So viele gibt es bisher in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt. Es ist also eine ganze Menge, die in unseren Landschaften dazu kommen sollen. Ich bin skeptisch, dass man dieses Ausbauziel pro Jahr erreicht. Dabei sind nicht nur langjährige Planungsverfahren den Windrädern eine Hürde. Es fehlt offenbar auch an Akzeptanz bei den Menschen in den betroffenen Regionen. Denn bisher hatte die große Menge nicht viel von den Windrädern vor der Haustür.