"Repowering": Alte Flächen sollen mit neuen Windrädern bestückt werden

Für Schlegel besteht die Antwort im "Repowering": Das ist der Aufbau neuer Anlagen auf den alten Flächen. "Ich möchte die kleinen Maschinen eigentlich alle weg haben und durch eine geringere Anzahl, aber wesentlich größere, leistungsstärkere Maschinen ersetzen." Denn die alten Anlagen seien nicht mehr klimaschutzgerecht. Sie erzeugten viel weniger Strom als moderne Windkraftanlagen.

Doch auf den alten Flächen können eigentlich gar keine neuen Windräder entstehen – denn die Regeln haben sich seitdem geändert. So dürfen Windräder heute maximal 1.000 Meter an einer Ortschaft stehen. Eine Regelung, die in Absprache mit den Kommunen jedoch versucht wird, zu umgehen.

Ramona Rothe von der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur sagt über diesen Lösungsansatz: "Hier muss man wirklich sehen, in Thüringen die 1000-Meter-Regel nicht ganz so restriktiv zu setzen, sondern vielmehr auch zu schauen, dass man dort, wo eine Kommune schon jahrelang den Windpark hat und sagt, wir können uns auch vorstellen, in 800 Metern eine Neuanlage zu errichten – dass das eben möglich werden soll. Jede Windenergieanlage zählt im Moment."

Bundesverband für Windenergie: Neue Flächen müssen her

Alte Flächen mit neuen Windrädern bestücken – das könne nur ein Teil der Lösung sein, um auf Dauer viel Strom durch Wind zu erzeugen, sagt Wolfram Axthelm, Geschäftsführer beim Bundesverband für Windenergie: "Auch wenn wir über ein Repowering in den Bestandsflächen neue Anlagen bauen, wird es trotzdem neue Flächen brauchen, weil aufgrund der Weiterentwicklung der Anlagentechnologie größere Anlagen nicht mehr so dicht wie vor zehn oder 15 Jahren stehen können. Wir benötigen also deshalb schon eine andere Flächenkulisse."

Bundesweit gestalte sich das Problem aktuell eher überschaubar, sagt Jürgen Quentin von der Fachagentur Windenergie an Land. "In der Summe ist es so, dass wir jedes Jahr – abhängig von den Windverhältnissen – mehr Strom erzeugen. Aber wir könnten natürlich auch deutliche Strommengen verlieren, wenn jetzt viel mehr Anlagen stillgelegt werden. Im Moment ist das nicht zu befürchten, aber sollte die Preissituation am Markt sich deutlich verändern in der nächsten Zeit, dann könnte es auch zu einer großen Stilllegungswelle kommen."