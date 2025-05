Tobias Federico ist Chefanalyst bei Montel, einem Anbieter von Energie- und Strommarktinformationen. Federico hat dabei die Großhandelsmärkte für Strom in ganz Europa im Blick. Die Windstille im ersten Quartal habe sich deutlich ausgewirkt, denn Windenergie sei eines der Rückgrate der Stromproduktion, sagt der Chefanalyst: "Wir haben bei einer deutlich geringeren Produktion natürlich einen signifikat geringeren Anteil an der Windenergie-Einspeisung." Ab und an könne das durch die Solar-Einspeisung kompensiert werden. Aber nicht in den Wintermonaten, was im ersten Quartal zu höheren Strompreisen geführt habe.