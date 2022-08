Weniger Angebot und dafür teurer – das zeichnet sich auch im Skigebiet Oberwiesenthal, dem größten in Mitteldeutschland, ab. Auch hier können Wintersportlerinnen und –sportler normalerweise Nachtskifahrten unter Flutlicht machen. Komplett streichen will der Geschäftsführer der Fichtelberg Schwebebahn, René Lötzsch, dieses Angebot nicht. Aber reduzieren – um etwa zehn bis 15 Prozent. "Was natürlich auch sehr große Energiekosten sind, das ist die Kühlung der Kunsteisbahn. Dort kann man an den Betriebszeiten – natürlich nicht am Tag – sondern eher in der Länge der Saison etwas kürzen", sagt Lötzsch.