Eine Inflation ist zunächst die Verteuerung des Lebens. Wir merken momentan, viele Produkte, die wir kaufen, kosten einfach mehr. Zum Teil sogar deutlich mehr. Die Statistiker messen das. Die haben einen Warenkorb, packen ganz unterschiedliche Produkte rein und gucken, was sie kosten. Dann vergleichen sie das damit, was dieselben Produkte vor einem Jahr gekostet haben. Die Preisdifferenz zwischen diesen beiden Warenkörben ist die Inflation.

Es gibt ganz verschiedene Ursachen für Inflation. Die wichtigste jetzt: Es fehlt an Angeboten. Wir merken momentan, dass weniger Gas aus Russland kommt. Wir merken, dass weniger Produkte aus China kommen, weil China bei jedem Coronafall alle betroffene Städte und Häfen zu macht. Deswegen stockt der Nachschub an Produkten.



Wenn weniger Angebot da ist, aber die Nachfrage groß, ist man bereit, mehr zu bezahlen. Dadurch steigen die Preise. Weil alle Energie brauchen, schlägt es auf alle Produkte durch. Jedes Produkt, das wir haben, wird hergestellt und transportiert. Deswegen ist die Inflation in allen Bereichen so hoch.