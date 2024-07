Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Ifo-Institut Geschäftsklima in Ostdeutschland sinkt weiter

Hauptinhalt

31. Juli 2024, 14:41 Uhr

Die Stimmung in ostdeutschen Unternehmen bleibt weiterhin gedrückt. Wie das Ifo-Institut mitteilte, sank der Geschäftsklimaindex im Juli weiter ab. Auch die Erwartungen an die Zukunft verschlechterten sich in nahezu allen befragten Branchen.