Der Grund: Die weit verbreitete Unsicherheit. Wenn Firmen Arbeitsplätze abbauen , wie zum Beispiel Volkswagen, legen viele lieber Geld zurück und sparen. Doch die steigende Sparquote gehört womöglich bald der Vergangenheit an, denn die Zinsen sinken wieder . Für die Sparer mag das ärgerlich sein, in der Baubranche sorgt das aber für Aufbruch. Denn es sinken auch die Zinsen für Baukredite. "Die Bauwirtschaft ist besonders zinsreagibel, sodass die Bauwirtschaft von dieser Seite ein wenig stimuliert werden dürfte", erklärt Holtemöller.

Eine Firma, die baut, ist Aryzta. Die Großbäckerei will heute in Eisleben den ersten Kranaushub für einen riesigen Steinofen machen. Es wird in Ostdeutschland also noch investiert. Und das ist vielleicht die wichtigste gute Nachricht inmitten der Krise.