Im Vergleich zu Russland ist die Ukraine ein kleiner Wirtschaftspartner für Deutschland. Der Handel entspricht weniger als einem Prozent aller deutschen Exporte. Die Wirtschaftsbeziehungen zur Ukraine seien dafür aber sehr intensiv, besonders in der Automobilbranche, erklärt Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, gegenüber MDR AKTUELL. "Wenn es ein Kernprodukt gibt, das so leicht nicht ersetzbar ist, wie ein Kabelbaum, der ja zu Beginn der Produktion eingesetzt werden muss in so ein Fahrzeug, dann steht die Produktion und es führt hier schlimmstenfalls zu Kurzarbeit."

Die Lebensmittelpreise könnten also in Deutschland schon bald steigen. Für die ukrainische Wirtschaft sind die Auswirkungen des Krieges aber am größten. Dabei hatte sich die Handelsbeziehung zwischen Deutschland und der Ukraine seit der Krim-Annexion gut entwickelt, erklärt BGA-Präsident Jandura: "Der Handel mit der Ukraine hat sich in den letzten Jahren stetig erhöht. Die deutschen Ausfuhren sind gestiegen und auch die deutschen Einfuhren. Insofern ist natürlich, was sich da abspielt, für beide Seiten ein Albtraum."