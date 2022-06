"Inzwischen gibt es hier nicht mehr nur einzelne wirtschaftliche Leuchttürme mit regionaler oder bundesweiter Strahlkraft", spielte der Bundeskanzler beim 7. Ostdeutschen Wirtschaftsforum auf die Ansiedlung internationaler Großindustrie wie Tesla in Grünheide oder Intel in Magdeburg an. "Ostdeutsche Standorte spielen in der Weltliga mit", so Scholz weiter. "Der Osten Deutschlands ist inzwischen in vielerlei Hinsicht eine der attraktivsten Wirtschaftsregionen Europas geworden." Schon jetzt würden höhere Investitionssummen in den Osten fließen als zum Beispiel in den Süden Deutschlands.