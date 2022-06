Ifo-Institut Wirtschaft wächst im Osten schneller als in der gesamten Republik

Die Wirtschaft in Ostdeutschland soll in diesem und im kommenden Jahr trotz aller Turbulenzen wachsen. Das Dresdner Ifo-Institut erwartet sogar, dass sie mit 2,9 Prozent stärker wächst als in der gesamten Bundesrepublik. Bundesweit erwartet das Institut ein Wachstum von 2,5 Prozent. Für 2023 erwarten die Ifo-Experten ein Wachstum von 3,5 Prozent im Osten, in Deutschland von 3,7 Prozent.