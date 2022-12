Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will die Deutsche-Bahn-Logistiktochter Schenker verkaufen. "Die Deutsche Bahn muss sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und dieses auf Vordermann bringen", sagte der FDP-Politiker in einem am Freitag verbreiteten Gespräch mit dem Magazin "Focus".



Der Staatskonzern habe in Deutschland genug zu tun mit Sanierung und Modernisierung sowie der Digitalisierung. Für ein international tätiges Unternehmen wie Schenker sei es besser, aus dem Konzern der Bahn herausgelöst zu werden.