Neuwagen, Gebrauchtwagen und Zubehör – alles ist gefragt. Aber besonders gut läuft der Verkauf von neuen Caravans. Davon verkauften die Händler zuletzt 24 Prozent mehr als im Vorjahr. 1,1 Milliarden Euro gaben die Deutschen dafür aus. In neue Reisemobile investierten sie sogar über sechs Milliarden Euro.

Spannend der Vergleich zur Zeit vor Corona und heute: Waren Anfang 2020 rund eine halbe Million Reisemobile zugelassen, sind es zu Beginn dieses Jahres schon fast 800.000.

#vanlife : Traumfotos wecken Begeisterung für den Outdoor-Urlaub mit Komfort. Bildrechte: MAGO / Westend61

#vanlife: Fangemeinde wächst weiter

Während der Reisemarkt durch die Corona-Pandemie insgesamt Einbußen hinnehmen musste, wuchs die Fangemeide des Vanlifes stetig weiter. Zwei Millionen Menschen entdeckten während der Pandemie die Freude am Camping. Das ergab eine Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach. Insgesamt zählt das Institut rund 14 Millionen Campingurlauber in Deutschland. Bei über einer Million von ihnen sei die Begeisterung so groß, dass sie ein Freizeitfahrzeug kaufen wollen in den nächsten ein bis zwei Jahren.

Caravaning-Urlauber suchen das Outdoor-Abenteuer. Deshalb legen viele von ihnen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Doch wie fällt die Klimabilanz von Wohnmobil & Co aus? Das Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) hat verschiedene Urlaubsformen analysiert und die CO2-Emissionen verglichen. Ein Beispiel: Zwei Personen fahren für zwei Wochen nach Skandinavien. Mit dem Wohnmobil verursachen sie dabei rund 1,5 Tonnen Kohlenstoffdioxid. Gehen sie auf eine Kreuzfahrt, emittieren sie fast doppelt so viel CO2. Auch im Vergleich zu Flugreisen schneidet der Trip mit dem Wohnmobil besser ab, so die Forscher. Caravanreisen seien dann vorteilhaft, wenn sie als langsames Reisen verstanden werden – also wenige lange Urlaube mit möglichst kurzen Strecken. Die Bahn als emissionsfreundliches Reisemittel hat allerdings auf kurze und lange Distanz die Nase vorn bei der Klimabilanz.

Naturnah und klimafreundlich zu reisen, macht Caravaning für Urlauber attraktiv. Bildrechte: imago images / Kickner

Das Reisemobil Iridium fährt elektrisch. Bildrechte: WOF GmbH Wer aktuell mit einem elektrischen Wohnmobil oder Wohnwagen verreisen möchte, hat momentan noch keine große Auswahl. Es gibt bisher kaum marktreife Fahrzeuge. Eine Ausnahme ist das Elektro-Reisemobil Iridium, das in Baden-Württemberg hergestellt wird. Dieses Modell gibt es inzwischen bereits in zweiter Generation. Der Preis liegt bei 169.000 Euro. 30 Stück davon könnten pro Jahr hergestellt werden.

Modell des Herstellers Dethleffs während einer Testfahrt in den Bergen Bildrechte: Dethlefs GmbH & Co. KG Der Hersteller Dethleffs bietet einen Wohnwagen mit eigenem E-Antrieb, der ein Elektroauto unterstützt. Das Gespann schaffte eine Testfahrt vom Allgäu an den Gardasee ohne Ladepause – insgesamt eine Strecke von fast 400 Kilometern. Doch bis das Modell in Serie geht, hat es noch einige Hürden zu überwinden. "Die Gesetzgebung hat zwei wichtige Kriterien bei Anhängern. Sie müssen gezogen werden," erklärt Stefan Hentschke, Experte für Elektrocamping: "Das zweite ist, sie dürfen keinen Motor haben. Ein Motor wie bei Dethleffs ist permanent an der Achse dran und damit wäre es nach heutiger Gesetzgebung verboten."

Der Weg zum eigenen E-Camping-Traum ist durchaus ungewöhnlich. Marcus Finselberger ist einer der wenigen, die ein elektrisch betriebenes Mobil besitzen. Für rund 6.000 Euro hat er seinen Bus zum Camper umgebaut. Zu seinen Neuerungen gehört eine kleine Küche und eine Liegefläche, die über den umgeklappten Rücksitzen aufgebaut wird. Die Idee für den Camper Marke Eigenbau war alternativlos, beschreibt Marcus Finselberger: "Es gibt heute ein, zwei Modelle. Aber keines in Serie. Ich bin Fan von Elektromobilität und wollte das gern mit Camping verbinden. Da es keines gab, habe ich selbst eines gebaut."

E-Freizeitfahrzeug-Experte: Die Reichweite ist noch das größte Problem. Bildrechte: Colourbox.de

Reichweite im Praxistest