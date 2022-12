Eine konkrete Prognose, wie viele Projekte das betreffen wird, will Wulff noch nicht abgeben. Investitionen in den Neubau aber sollen 2023 bei 350 Millionen Euro liegen. Damit sei die Summe erstmals rückläufig gegenüber den Vorjahren.

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes geht davon aus, dass im kommenden Jahr die Zahl der neugebauten Wohnungen deutlich zurückgeht. Andreas Geyer, Abteilungsleiter für Wirtschaft, rechnet mit 245.000 Wohnungen im nächsten Jahr. In diesem Jahr war noch eine Marke von 280.000 erreicht worden. "Und wenn wir es nicht hinbekommen wieder Stabilisierung reinzubekommen, dann wird es in 2024 und 2025 nochmal deutlich runtergehen, weil die Fertigstellungsdauer für Wohngebäude gerade im Mehrfamilienhausbau eben auch zwei, drei Jahre beträgt. Das heißt, was heute in den Auftragsbüchern fehlt, wird sich dann in der Fertigstellung deutlich niederschlagen."